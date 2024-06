22. Sommernachtskonzert

Zu Gast beim diesjährigen Sommernachtskonzert ist der bekannte Blockflötist Daniel Koschitzki mit seinem Ensemble „Spark“. Das ECHO-Klassik prämierte Ensemble führt drei Ikonen der westlichen Musik zusammen: Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik. So verschieden diese drei Klangwelten zunächst erscheinen mögen, so eint sie der Geist des Visionären, ein Ausdruck subtiler Sinnlichkeit und das Flair beständiger Neugier. Spark spielt in der Besetzung Andrea Ritter, Blockflöte - Daniel Koschitzki, Blockflöte und Melodica - Stefan Balazsovics, Violine und Viola - Victor Plumettaz, Violoncello und Christian Fritz, Klavier. Mit dabei sind die hauseigenen Ensembles GioCoro Jugendkantorei und das Choerle.