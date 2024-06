Sommer an der Glems | Karaoke, Cocktails & Offenes Singen

LUST AUF COCKTAILS, WAFFELN UND GESANG?

Die Sängerinnen und Sänger des Liederkranz e.V. Ditzingen freuen sich, mit Euch den Auftakt der offenen Veranstaltungsreihe "Sommer an der Glems" zu feiern! (Platz an der Glems am Mühlenrad)

Am Donnerstag, 25. Juli, beginnt die Bewirtung mit leckeren Cocktails und Waffeln um 17.30 Uhr; ab 19.00 Uhr findet dann ein gemeinsames Offenes Singen mit Chorleiter Kai Müller statt. Was gibt es Schöneres, als gemeinsam ein paar Sommerhits zu trällern? Die Liedtexte werden mitgebracht, können vorab aber auch online auf unserer Homepage abgerufen werden:

sommer.city-chor.de

Am Freitag., 26.07., beginnt die Bewirtung schon um 16.00 Uhr, gleichzeitig können alle Kinder und Jugendlichen bei unserem Kids Karaoke den Spaß am Singen entdecken! Richtung Abend dürfen dann natürlich auch die Erwachsenen ans Mikrofon!

Kommt vorbei und macht mit! SING!

(Bei schlechter Witterung muss die Veranstaltung leider ausfallen.)