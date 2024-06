Suchen Sie als Partner, Eltern oder Kind eines psychisch erkrankten Menschen Austausch mit anderen. So sind sie herzlich willkommen in der Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch Erkrankter, jeden 1. Montag im Monat um 19.30 - 21 Uhr in Freiberg am Neckar im Gemeindehaus Geisingen, Gartenstr. 2. Kontakt: Judith Ebner, Tel. 07143/26381, shg-freiberg(@)web.de