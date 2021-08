Die Stadt Crailsheim ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Im Zeitraum vom 04. bis 24. September 2021 sind alle Crailsheimer*innen dazu eingeladen, ihre geradelten Kilometer zu zählen und so dem nachhaltigen Verkehr, Klimaschutz und mehr Lebensqualität in der Stadt Ausdruck zu verleihen.

Seien auch Sie dabei und registrieren Sie sich unter https://www.stadtradeln.de/home. Sie können ein eigenes Team (z. B. für Ihre Unternehmen, im Freundeskreis oder Verein) gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Die geradelte Kilometer können Sie entweder direkt per App nachverfolgen oder im Nachhinein eintragen. Am Ende zählt nicht, wer die meisten Kilometer gesammelt hat, sondern der gemeinsame Spaß am Fahrradfahren.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Landkreis Schwäbisch Hall statt.