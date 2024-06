Der Wettbewerb des Klima-Bündnis wird in Baden-Württemberg im Rahmen der Landesinitiative RadKULTUR gefördert. Das Ziel: an 21 aufeinander folgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Rad oder Pedelec zurückgelegt werden. Melden Sie sich an und radeln Sie mit uns drei Wochen für die Gesundheit und das Klima. Ditzingen und alle 39 Kommunen im Landkreis Ludwigsburg sind im Juli am Start!Die Teilnahme am STADTRADELN ist ganz einfach: Wer in Ditzingen wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht, kann sich online unter www.stadtradeln.de/ditzingen registrieren und ein Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Auch Unterteams können gegründet werden – so können zum Beispiel unterschiedliche Unternehmensabteilungen oder Vereinsgruppen miteinander wettstreiten. Die geradelten Kilometer werden in einem Online-Radelkalender oder per STADTRADELN-App erfasst.Sonderaktionen in DitzingenDer ADFC Strohgäu wird im Juli Radtouren anbieten. Details finden Sie zeitnah im Ditzinger Anzeiger oder auf der Homepage des ADFC: strohgaeu.adfc.de.