Stadtrundgang mit dem Smartphone

Ein Gang durch Künzelsaus Hauptstraße und Gassen führt an vielen historischen Gebäuden und Plätzen vorbei, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben.

Wer die Sehenswürdigkeiten in Künzelsau auf eigene Faust entdecken möchte, kann dies über eine virtuelle Stadtführung mit dem eigenen Smartphone tun. Unter http://www.kuenzelsau.de/sehenswuerdigkeiten ist eine empfohlene Route zur Erkundung der Sehenswürdigkeiten abgebildet. Als Startpunkt ideal ist das Alte Rathaus in der Künzelsauer Innenstadt. Die einzelnen Tafeln informieren kurz und bündig über die Sehenswürdigkeit, die eingebundenen QR-Codes machen es möglich, neben weiterführenden Informationen auch Archivbilder abzurufen. So führen die Tafeln – insgesamt 21 Stück – von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit.

Durch die Verknüpfung zur städtischen Homepage können die Texte in über 100 Sprachen angezeigt werden. Der Rundgang ist deshalb auch hervorragend für internationale Gäste geeignet. Der Fußweg durch die Innenstadt ist etwa zwei Kilometer lang – die Tafeln am Wartberg und in Schloß Stetten nicht mit einberechnet.

Stadtführung „Künzelsau entdecken und erleben“

Wer sich lieber zu den historischen Schauorten und besonderen Kultureinrichten Künzelsaus führen lässt, ist bei der Stadtführung „Künzelsau entdecken und erleben“ richtig. Diese findet immer am ersten Samstag im Monat um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist am unteren Eingang vom Alten Rathaus. Die Führung kostet drei Euro pro Person. Um Anmeldung wird gebeten: Stefan Kraut, Telefon 07940 129-117, E- Mail stefan.kraut@kuenzelsau.de

Bei den nächsten beiden Führungen am 1. Oktober und 5. November 2022 wird bei der Stadtführung auch die Johanneskirche besichtigt.