Kommen Sie der Künstlerin Ida Kerkovius bei einem Spaziergang näher. Wir führen Sie zu historischen Stationen ihres Werdegangs in Stuttgart, unter anderem an den Ort des ehemaligen Ateliers in der Urbanstraße, ins neue Rathaus, wo bis heute Glasfenster nach Entwürfen von Kerkovius zu

besichtigen sind und ans Grab der Künstlerin auf dem Stuttgarter Waldfriedhof.

Geeignet für Erwachsene - Treffpunkt Foyer Stirling-Bau