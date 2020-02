Stadtspaziergang durch Ehingen

Begibt man sich auf die Suche danach, wie es in der Stadt Rottenburg vor den großen Brandkatastrophen des 17. und 18. Jahrhunderts ausgesehen hat, so muss man die Domseite verlassen und sich auf die andere Neckarseite in Rottenburgs Parallelstadt Ehingen begeben. Hier vermitteln die Hausbau-ten westlich der Morizkirche noch einen recht unverfälschten Eindruck, davon wie es einst auf beiden Seiten des Neckars ausgesehen haben mag. Und doch hat auch der Ehinger Stadtteil sein eigenes Inferno erlebt, was dem östlichen Stadtteil ein völlig anderes Gepräge verleiht. Der Spaziergang wird Ehinger Hausbauten vermitteln und zeigen, wie vielfältig und kontrastreich sich die historische Rottenburger Altstadt darstellt.

In Zusammenarbeit mit dem Verein Bauhütte Rottenburg. Tilmann Marstaller ist Bauforscher und Archäologe.