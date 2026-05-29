Dahoim Feschd mit Micha von der Rampe

Das Dahoim Feschd geht in die fünfte Runde & eins dabei ist sicher, Euer Gastgeber Micha von der Rampe wird nach den Spektakeln der letzten Jahre nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen.

Wo ist es schöner als Dahoim? Denkt sich auch Micha von der Rampe mit der blauen Tuba, der in seiner Heimatstadt Brackenheim jedes Jahr zahlreiche Gäste mit seinem Dahoim Feschd von nah und fern auf die Festwiese lockt und die Hütte gemeinsam mit Special Guests abreißt. Dieses Jahr dabei sind Caro Winter, Almklausi und Die Draufgänger.