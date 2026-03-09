Stadtteilfeste Brackenheim: Lazy Monkeys in Dürrenzimmern

Von Juli bis September erwartet Besucherinnen und Besucher donnerstagabends ein abwechslungsreiches Musikprogramm in den verschiedenen Stadtteilen der Gesamtstadt.

Jede Veranstaltung ist dabei einzigartig – nicht nur durch die musikalischen Beiträge aus unterschiedlichen Genres, sondern auch durch die besondere Atmosphäre an den jeweiligen Veranstaltungsorten, die jedem Abend seinen eigenen Charakter verleiht. Ob entspannte Sommerstimmung, mitreißende Rhythmen oder stimmungsvolle Live-Acts: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Ein besonderes Highlight bildet der Abend in der Kernstadt Brackenheim: Auf dem Rathausvorplatz sorgt Micha von der Rampe für ausgelassene Stimmung und verwandelt das Zentrum in eine lebendige Open-Air-Bühne, bei der Mitsingen und Tanzen ausdrücklich erwünscht sind.

Für das leibliche Wohl sorgen die jeweiligen Dorfgemeinschaften mit regionaler Bewirtung, liebevoll zubereiteten Speisen und großem ehrenamtlichen Engagement – ein wichtiger Bestandteil des authentischen Veranstaltungserlebnisses, der jede Station individuell prägt und für Begegnung sorgt.

Die Stadtteilkonzerte verbinden Musik, Gemeinschaft und regionale Identität auf besondere Weise: nahbar, vielfältig und mitten im Ort, als Treffpunkt für Jung und Alt in den lauen Sommerabenden.