Stadtteilflohmärkte Dinkelsbühl: Hoffeld, Kreuzespan

An diesen besonderen Tagen werden Dinkelsbühls Stadtteile lebendig: Vorgärten verwandeln sich in kleine Marktplätze, Einfahrten in Treffpunkte und überall gibt es etwas zu entdecken.

Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Nachbarschaft findet sich so mancher Schatz – von alten Lieblingsbüchern bis hin zu handgemachten Unikaten.

Doch der Stadtteilflohmarkt ist mehr als nur ein Ort zum Kaufen und Verkaufen. Er verbindet Menschen, bringt Nachbarinnen und Nachbarn ins Gespräch und lässt uns unsere Stadtteile ganz neu erleben. Zwischen bunten Decken und liebevoll aufgebauten Ständen in Garagen, Vorgärten, Hofeinfahrten und Hauseingängen entsteht eine besondere Atmosphäre – vertraut, lebendig und herzlich.

Erlebe ein Fest des Miteinanders, bei dem es nicht nur ums Verkaufen, sondern ums Begegnen, Austauschen und Kennenlernen geht. Viele kleine Gespräche fügen sich zu einem großen Wir-Gefühl, das unseren Stadtteil einzigartig macht.

Mach mit – ob als Verkäuferin oder Spaziergänger. Denn jeder offene Hof, jedes Lächeln und jedes Gespräch macht unseren Stadtteil ein Stück lebendiger.

Wichtig: Der Stadtteilflohmarkt ist ausschließlich für Privatpersonen gedacht. Verkauft werden darf nur auf privatem Grund, nicht auf öffentlichen Flächen. So bleibt der Flohmarkt ein echtes Nachbarschaftsprojekt – von allen für alle.

Natürlich sind auch Besucherinnen und Besucher von außerhalb herzlich eingeladen, dieses besondere Miteinander zu erleben und durch die bunten Straßen zu schlendern.