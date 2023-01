Stadtteilkino: 'Der Schein trügt'

1993 wacht der im noch jugoslawischen Serbien lebende Familienvater Stojan, nach einem Zusammenstoß mit einer Glühbirne, mit einem Heiligenschein über dem Kopf auf. Stojan wird zu einer Attraktion in der Nachbarschaft und seine Frau Nada ist schnell genervt von dem ganzen Trubel. Stojan begeht absichtlich eine Sünde nach der anderen, wird aber den Heiligenschein einfach nicht los. Zeitsprung ins Jahr 2001: Stojan ist zum Gefängnisdirektor geworden und soll den Maler Gojko hinrichten, was einfach nicht gelingen soll. In der dritten Film-Episode, 2026 erlebt Gojko, dass seine Bilder plötzlich weltverändernde Kräfte besitzen.

RS 2021, 122 min, FSK 16

