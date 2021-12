Stadtteilkino

Eine aus wirtschaftlichen Gründen aus Südkorea in die USA emigrierte Familie zieht aus Kalifornien in das ländliche Arkansas um. Die Eltern arbeiten in einem Geflügelbetrieb, müssen männliche Küken „aussortieren“. Der Traum des Familienvaters Jacob Yi ist es, auf der kleinen, von ihnen erworbenen Farm koreanisches Gemüse anzubauen, um so einen Neuanfang für die Familie zu ermöglichen. Die beiden Kinder David und Anne versuchen mit der neuen Situation klar zu kommen, sind oft alleine. Daher kommt ihre Großmutter aus Südkorea, die sich um sie kümmern soll. David, der unter einer Herzerkrankung leidet, muss nun sein Zimmer mit ihr teilen und findet sie ist keine gute Oma. Sie flucht, schnarcht und trägt komische Unterhosen.

USA 2020, 116 min, FSK 6

