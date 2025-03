StadtWeinGenuss - offene 3er Weinprobe

Starten Sie genussvoll ins Wochenende in einer der schönsten alten Weinstädte Süddeutschlands! Ob alleine oder mit Freunden – Endlich haben auch Einzelpersonen oder Kleingruppen bis max. 4 Personen die Möglichkeit an einer kompakten 3er Weinprobe des Teamwerk Esslingen teilzunehmen. Die Fachberater der Vinothek am Markt im Herzen der historischen Altstadt entführen Sie in die Welt der ausgezeichneten Esslinger Tropfen.