Am 11. Januar öffnet um 11.00 Uhr die Stadtwerke Eis-Arena auf dem Oberen Marktplatz ihre Pforten. Die Kooperation aus Stadtwerke Schwäbisch Gmünd, Kreissparkasse Ostalb, VGW Schwäbisch Gmünd, Skoda Autohaus Sorg, Wirtschaftsförderung der Stadt Schwäbisch Gmünd sowie Touristik und Marketing GmbH machen das besondere Eislauferlebnis im Herzen der Stadt möglich. Die Eisbahn ist mit einer Fläche von 425 m² sicherlich wieder ein tolles Wintervergnügen für alle großen und kleinen Eisläuferinnen und Eisläufer. Aus wirtschaftlichen und nachhaltigen Gründen wird die Stadtwerke Eis-Arena mit synthetischem Eis betrieben. Die Firma Glice hat seit ihrer Gründung im Jahr 2012 über 2 000 Synthetik Eisbahnen in mehr als 85 Ländern weltweit in Betrieb genommen.

Dank der großartigen Unterstützung des Hauptsponsors Stadtwerke Schwäbisch Gmünd, KSK Ostalb, VGW Schwäbisch Gmünd und Skoda Autohaus Sorg sowie des großen Engagements zahlreicher Ehrenamtlicher, welche sich bereit erklärt haben, die Pflege der Eisbahn zu übernehmen und den Eintritt zu kassieren, kann die Stadtwerke Eis-Arena überhaupt realisiert werden. Ein familienfreundliches Angebot mit Spaß und Aktivitäten für Groß und Klein steht dabei im Vordergrund. Neben gesonderten Eintrittspreisen für Familien stehen Schlittschuhanfängern auch Eislauflernhilfen zur Verfügung. Ideal ist diese Eisbahn auch für einen eventuell den an den Schulen stattfindenden Wintersporttag. Die Veranstalter nehmen hierfür auch gerne Gruppenbuchungen entgegen und halten die Öffnungszeiten in diesem Fall flexibel. Anfragen nimmt die Koordinatorin der Ehrenamtlichen, Carmen Bäuml, gerne unter Tel. 07171/7989642 oder per Mail unter

carmen.baeuml@schwaebisch-gmuend.de entgegen.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Mit der Speisemeisterei aus Schwäbisch Gmünd ist wieder ein erfahrener Caterer vor Ort, welchen viele sicherlich vom Gmünder Weihnachtsmarkt kennen. Zum Aufwärmen während und nach dem Eislaufen werden Glühwein und Punsch sowie Softdrinks und kleine Speisen angeboten.

Die Eisbahn ist regelmäßig wie folgt geöffnet:

Montag - Freitag 14.00 – 20.00 Uhr

Samstag und Sonntag 11.00 – 20.00 Uhr

In den Ferien (3 bis 9. März) 11.00 – 20.00 Uhr