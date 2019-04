stAGE! – 1.Gesamteuropäisches Seniorentheater-Festival

Eine Kooperation zwischen dem Bund Deutscher Amateurtheater (BDAT), der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB), dem Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg (LABW), dem Kulturzentrum Dieselstrasse, dem Kunstdruck CentralTheater Esslingen und dem Centre of Competence for Theatre (CCT) der Universität Leipzig

Amateurtheater Otpad (Estland): Was Wo

Autor: Samuel Beckett

Regie: Aleksander Potuznoi

Das Leben ist eine lange und ständige Suche. Zu allererst ist es eine Suche nach sich selbst. Während wir versuchen, die Antworten auf das „Was“ und „Wo“ des Lebens und unserer Existenz zu finden, realisieren wir, dass das Leben ein sich immer wiederholender Kreislauf ohne Bedeutung ist. Die Zeit vergeht und lässt uns keine Chance noch einmal von vorne zu beginnen. Das Stück wird in russischer Sprache gespielt.

Dauer: 25 Min.

Fr, 17. Mai // 18:00 Uhr und 19:00 Uhr // Kunstdruck CentralTheater

Die Gruppe

Die Amateurtheatergruppe „Otpad“ wurde 1998 gegründet. Im Laufe der Jahre gewann die Gruppe wiederholt Preise bei staatlichen Amateurtheater-Festivals in Estland. Aufführungen werden im ganzen Land und in anderen baltischen Staaten gezeigt. Seit 2004 arbeitet die Gruppe als Non-Profit Organisation (MTÜ Art Spekter) und ist Mitglied der Estländischen Amateurtheater Vereinigung. Es gibt keine hauptberuflichen Schauspieler. In unserer Arbeit versuchen wir, unterschiedliche theatrale Richtungen zu nutzen. Im aktuellen Stück spielen drei Darstellende im Alter zwischen 53 und 63 Jahren.