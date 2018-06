Stage Divers(e) ist ein Teenie!

Unglaublich! Stage Divers(e) e.V. Forum für JugendTheaterKultur ist schon 10 Jahre alt! Wir laden herzlich ein, dies mit uns zu feiern. Wir entwickeln Theaterperformances und anderen künstlerischen Kram und jeder ist bei uns willkommen. Egal woher Ihr kommt, wohin Ihr wollt, womit Ihr spielt: bei uns zählt der Wunsch, etwas sagen zu wollen und die Courage, dies dann auch gemeinsam mit uns zu tun. Politisches, Philosophisches, Transkulturelles, Abgefahrenes- hierfür suchen wir Formen und Farben. Und damit wir auch noch die nächsten 500 Jahre authentisch bleiben, zementieren wir dies an diesem Abend mit einer intergalaktischen Open Stage. Wenn Ihr was vormachen wollt: an diesem Abend ist der Ort für unsere Freunde die Dieselstrasse. Wir wünschen uns viele große und kleine Menschen aus aller Welt, die neugierig darauf sind, wie sich das anfühlt, wenn man sich einbringt, um der Welt die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient und sich die Aufmerksamkeit zu holen, die man selbst braucht. Wir suchen Euch als Akteure, egal ob Profis oder Amateure! Wenn Ihr uns Euren unkomplizierten 5-Minuten-Act an diesem Abend schenken wollt, dann meldet Euch bitte bis spätestens 30.06.2018 unter babette.ulmer@stage-divers-e.com. Natürlich gibt’s an diesem Abend auch viele Informationen zu Stage Divers(e), zu Sinn und Unsinn, Visionen, Chaos und unseren Ideen. Ihr könnt auch einfach zum Zuschauen kommen, der Eintritt ist frei, und Ihr seid willkommen!