stAGE! Gesamteuropäisches Seniorentheater-Festival

Text: Tamaz Bibiluri

Regie: Murad Vashakidze

Einsamkeit und Beziehungsprobleme sind Thema dieser Geschichte. Wir Menschen sind in unseren eigenen Welten gefangen. Ständig werden wir von jemandem gerufen und auch wir rufen andere. Aber wir hören die Rufe nicht. Das Stück erzählt von einem alten Ehepaar. Ihre Kinder zogen vor 30 Jahren in den Krieg, doch sie kamen nie zurück. Die Geschichte wird von einem Erzähler begleitet, der versucht, Menschen in einer neuen Begegnung für einen Abend glücklich zu machen.

Dauer: ca. 60 Min.