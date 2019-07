Die Stagediving Elephants und Dick Cox & The Dragballs werden am Samstag den 03.08.2019 die Kaiserhalle zum beben bringen. Zwei grandiose Voll-Auf-Die-Zwölf-Local-Hero-Bands an einem Abend, yeah! Wir freuen uns!

Wer dann noch nicht genug hat, für den bieten wir eine kostenfreie Aftershowparty mit Thomas Mader aka. DJ MAD-T! (0.00 Uhr) - Kommt rum es wird heiß!