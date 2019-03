It's stagetime people! Die Jam Session in der halle02 ist zurück und es wird wieder wild. Ölt nochmal eure Stimmbänder, zieht neue Saiten auf und wagt euch mit eurem Talent ins Rampenlicht.So läufts ab: Den Anfang macht der Beatschuppen mit einem groovigen Set aus Funk, Rock'n'Roll & Soul, bevor unser Heidelberger Rapper und Host Puls MC die Musiker für die Jam-Runden zufällig auslost. So ist garantiert, dass ihr auch mal mit Fremden musiziert und nicht immer mit den gleichen Nasen. Jede Konstellation spielt 2-3 Nummern und dann wird die nächste Runde gelost. So einfach, so gut! Es ist also ganz egal ob ihr euch selbst auf die Bühne stellt, oder einfach mit einem kühlen Drink in der Hand den Abend ausklingen lassen wollt. Bei der Stagetime Jam Session ist alles möglich.Backline (Schlagzeug, Verstärker für Gitarre und Bass, Keyboard und Mikrofone) wird gestellt!Beatschuppen: Axel Gerner, Drums/CajonBeatrice Latz, Piano/KeyboardSebastian Heiner, Guitar/VocTo Minh Dang, Voc/Backing VocTristan Flanigan, BassSpecial Guest: Michael "Gonzo" NowakHost: Puls MC