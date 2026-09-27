Staging Protest (UA)

Plötzlich war es so weit: Der Druck wurde zu groß, die Mobilisierung schien zu wirken! Aus allen Schichten der Gesellschaft kamen sie und trugen ihren Protest gegen die Ungerechtigkeit lauthals nach außen.

In Staging Protest werden die Vorbereitungen, Dynamiken und das Gemeinschaftsgefühl bei einer Demonstration hautnah erlebt. Gleichzeitig hinterfragt die Inszenierung, welche medialen Bilder von Protesten sich in unser Bewusstsein eingeprägt haben. Denn woher rührt eigentlich das Gefühl, sich auf Demos manchmal unwohl zu fühlen?