Stahl & Friends-Blues unplugged

Peter Stahl, Gitarrist, Sänger, Frontmann, Entertainer, pfälzer Labertasche. Rock und Blues, die 2 Kräfte die Peter Stahl seit Kindesbeinen antreiben.

In seiner schalkhaften Art werden Klassiker + eigene Songs herzhaft rau zelebriert. Seit Jahren schon bei den Friday Night Igels bildet der Blues die musikalische Grundlage auf der sich nach allen Regeln der Kunst ausgelebt wird. Selten werden die Stücke 2 mal in der gleichen Version gespielt. Den Zuhörer erwarten Spontanität, Improvisation und Spielfreude auf höchstem Niveau. Bei STAHL gibts Rock, hier wird er mit den Wurzeln, dem Blues vermischt. Dieses Trio macht keine verkopfte Kunst, das ist purer Bluesrock, der sich mit Wonne in allen Klischees suhlt ohne dümmlich oder platt zu klingen, hemmungslos und ungeniert nach vorne spielend.