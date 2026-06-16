Stammheimer Fleckenfest am 25. / 26. Juli 2026

EIN DORF - EINE GEMEINSCHAFT

Zwei tolle Tage, die Generationen verbinden:

Ein breit gefächertes Rahmenprogramm begeistert Jung und Alt mit abwechslungsreichen Musikauftritten und der traditionellen Maurich- Olympiade.

Freuen Sie sich auf ein großes kulinarisches Angebot und vergessen Sie nicht, Ihr Glück bei unserer Tombola zu versuchen. Es warten tolle Gewinne auf Sie!

Eröffnung und Highlights am Samstag, 25. Juli 2026, Beginn: 17.00 Uhr

Eröffnung: 17.07 Uhr: Einmarsch des Spielmannszuges und der Vereinsvorsitzenden, offizielle Ansprachen und Fassanstich

Programm- Highlights: Einfahrt des Motorrad- Vetranen- Clubs, Vorstellung historischer Geräte und Maurich- Olympiade

Musik und Unterhaltung: Auftritt des Musikvereins Stammheim, Leuchtjonglage, gute Vibes und Beats von DJ ED Master

Kulinarik: Das Speisenangebot umfasst nebst alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken auch: Rote Würste, Thüringer, Currywurst, Pommes, Waffeln, Pinsa, Steaks, Kuchen, Schnitzel, Weißwürste, Pulled Pork, Crepes, Eis und Cocktails

Eröffnung und Highlights am Sonntag, 26. Juli 2026, Beginn: 10 Uhr

Eröffnung: 10 Uhr Festgottesdienst mit anschließendem Weißwurstfrühstück, unter der musikalischen Begleitung des Liederkranzes Holzbronn und der Liederkranzspatzen Holzbronn

Programm- Highlights: Auftritt der Jugendkappelle des Musikvereins Stammheim, Maurich- Olympiade, große Tombola- Verlosung, Siegerehrung der Maurich- Olympiade

Kulinarik: Das Speisenangebot umfasst nebst alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken auch am Sonntag: Rote Würste, Thüringer, Currywurst, Pommes, Waffeln, Pinsa, Steaks, Kuchen, Schnitzel, Weißwürste, Kartoffelsalat, Pulled Pork, Crepes, Eis und Cocktails

Sichern Sie sich an beiden Tagen ihre Lose für die große Tombola und schnappen Sie sich die Hauptgewinne!