Stammtisch auf Französisch

Hast du Spaß an der Französischen Sprache? Hast Du Freude an der französischen Sprache und Interesse an der französischen Kultur? Bist Du Franzose oder Französin? Bist Du frankophon oder willst es werden?

Dann bist Du hier genau richtig! Triff Dich mit anderen und sprich französisch! Auch Anfänger sind herzlich willkommen! Soyez les bienvenus !

Anmeldung: info@icfa-tuebingen.de oder 07071 56790

Wo: CAFÈ HAAG/Kino Atelier (Vor dem Haagtor 1)

Vous aimez la langue française et vous vous intéressez à la culture française ? Vous êtes Français ou Française ? Vous êtes francophone ou souhaitez le devenir ?

Alors vous êtes au bon endroit. Rencontrez d'autres personnes et parlez français ! Les débutants sont également les bienvenus.

Inscriptions : info@icfa-tuebingen.de

La stammtisch a lieu régulièrement.