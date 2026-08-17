Stammtisch im Gärtnerhof

Unser Stammtisch lädt alle Garten- und Naturfreunde zu einer gemütlichen Runde auf den Gärtnerhof ein – Fragen stellen, Erfahrungen teilen, Ideen mitnehmen.

Jede Veranstaltung steht unter einem neuen „Gartenmotto“: mal geht es um Beetgestaltung, mal um Pflanzenkombinationen, mal um nachhaltige Gartentechniken. Das Team des Gärtnerhofs begleitet die Treffen, gibt praxisnahe Hinweise und liefert Ideen, die sich direkt im eigenen Garten umsetzen lassen.

Ob Anfänger oder leidenschaftlicher Gartenfreund – der Stammtisch bietet Inspiration, wertvolle Tipps und Austausch mit Gleichgesinnten.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen Abend voller Gespräche, praktischer Impulse und neuer Ideen für Ihren Garten.

Anmeldung und Themenwünsche gerne per Mail: nicole.jeutter@gaertnerhof-jeutter.de.