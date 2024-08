Am 15.9. begehen wir in Großbottwar das Kirchweihfest der kath. Kirche. Unter Mitwirkung des Musikvereins Großbottwar gestalten wir einen Festgottesdienst. Anschließend findet Bewirtung in Hof und Haus statt. Es gibt Gelegenheit ins Gespräch zu kommen und sich zu begegnen.