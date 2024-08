Letzte-Hilfe-Kurs

Es gibt kleine und große Abschiede in unserem Leben. Der größte ist der Abschied vom Leben. Auch die Unsicherheiten im Umgang mit diesem Abschied - bei sich selbst, aber auch bei Menschen, die einem nahe stehen - sind oft groß. Deshalb sollen mit diesem Kurs Menschen dazu ermutigt werden, sich Schwerkranken und Sterbenden offen zuzuwenden. Im Kurs werden u. a. folgende Themen angesprochen: - Sterben als Teil des Lebens - Vorsorgen und Entscheiden - Leiden lindern - Abschied nehmen vom Leben Wir zeigen einfache Hilfestellungen, geben Informationen und Hilfen zum Umgang mit Betroffenen. Hinweis: Es geht in diesem Kurs nicht um sog. "aktive Sterbehilfe", sondern darum, Laien zu zeigen, wie sie Schwerkranken und Sterbenden mit einfachen Hilfen beistehen können. Die Kursteilnahme ist kostenlos, wir bitten jedoch um eine Spende für die Hospizarbeit. Zwischendurch gibt es eine Kaffeepause mit Butterbrezeln und Getränken. Anmeldungen bis Donnerstag, 19. September 2024 an Holger Hessenauer, Tel. 0 71 48 / 96 88 09 0, holger.hessenauer@elkw.de .