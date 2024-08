Vorlesen mit dem Kamishibai im September- Der Sterntaler

Unser Vorlesen mit dem Kamishibai wendet sich an Kindergartenkinder ab 3 Jahren. Das Kamishibai Tischtheater ist ein Kasten aus hellem Holz. Zwei Flügeltüren öffnen sich langsam und schon beginnt die Vorlesereihe “Auf die Bühne, fertig, los!”. Auf dieser Mini-Bühne bekommen großformatige Bilderbücher einen ganz besonderen Auftritt und laden Groß und Klein zum Staunen und Zuhören ein.

Am Mittwoch, 25. September findet um 15.30 Uhr in der Stadtbücherei Großbottwar das Kamishibai Kindertheater mit dem Bilderbuch "Der Sterntaler" statt. Die Veranstaltung dauert ca. 30 Minuten. Anmeldung über die Bücherei erforderlich. Melden Sie sich bitte vorab per Email stadtbuecherei@grossbottwar.de oder telefonisch unter 07148/4027 an.

Wir freuen uns auf Ihr und Euer Kommen!