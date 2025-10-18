Stammwürze

6 Jungs, 6 mal Rock‘n Roll pur.
Von Klassik Rock bis aktuelle Hits wird alles gespielt was den Weg in die Cover Literatur der Band findet.
Info
Dorfscheune Kilchberg Tessinstraße 8, 72072 Tübingen, Universitätsstadt
Konzerte & Live-Musik
Dorfscheune Kilchberg Tessinstraße 8, 72072 Tübingen, Universitätsstadt
6 Jungs, 6 mal Rock‘n Roll pur.
Von Klassik Rock bis aktuelle Hits wird alles gespielt was den Weg in die Cover Literatur der Band findet.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH