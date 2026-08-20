6 Jungs, 6 mal Rock‘n Roll pur. Dabei merkt man mit welchem Spass die Musiker ans Werk gehen.

Von klassik Rock bis aktuelle Hits wird alles gespielt was den Weg in die coverliteratur der Band findet. Kein Auftritt gleicht dem anderen und so hat sich Stammwürze eine stetig wachsende Fangemein- de erarbeitet.

Am Gesang ist Michael Moegenburg ( genannt Moegi) ein wahres Stimmwunder, der auch nach 3 Stunden nichts von seiner Power verliert. Die Seiten bringen Peter Tumminello und Jogi Hild an den Gitarren zum schwingen, während der Bass von Patrick „ Pat“ Kühnel bedient wird. Keyboarder Werner Dinkelaker und Drummer Tilman Gentner kompletieren die Band.

Ihren ersten Auftritt hatte die Band beim 25 jährigen bestehen vom Garagenteam in Böblingen. Seit dem sind sie auf dem Internationalem Strassenfest in Sindelfingen genauso anzu treffen, wie in kleinen Kneipen. Wichtig für alle ist, daß das Umfeld zur Musik passen muss.