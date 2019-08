Spender gesucht – Joe hat Leukämie

Der 59-jährige Hans Herzog aus Kupferzell hat Leukämie. Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem »genetischen Zwilling« erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 14. September in der Mensa im Bildungszentrum Niedernhall als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Der leidenschaftliche Biker, der von seinen Freunden und Bekannten Joe genannt wird, wendet sich mit einem dringenden Appell an alle: »Bitte kommt zu meiner Aktion und lasst Euch registrieren.!«

Registrierung für Stammzellspender, Mensa im Bildungszentrum Niedernhall, www.mediacenter.dkms.de