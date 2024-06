STAND DER KOMMUNALEN WÄRMEPLANUNG URBACH

Am Montag, den 1. Juli 2024 von 18:30 bis 20:00 Uhr, informiert die Gemeinde Urbach in der Auerbachhalle im Rahmen einer Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand der Kommunalen Wärmeplanung. Herr Matthias Weihermann, Geschäftsführer der Rationelle Energie Süd GmbH in Geislingen, welche die kommunale Wärmeplanung für die Gemeinde Urbach durchführt, stellt die Vorgehensweise, Ziele und erste Ergebnisse der Wärmeplanung für die Gemeinde vor. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. Es besteht hierbei auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich zu beteiligen. Wir freuen uns über Ihre rege Teilnahme!