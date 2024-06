Für Kinder ab 9-11 Jahren.

Chefin Lydia Häring wird in diesem Kurs ein leckeres Menü mit euch zubereiten. Die Gerichte sind der Jahreszeit entsprechend ausgewählt und es werden regionale Zutaten verarbeitet. Die Gerichte bereiten wir in Teamarbeit zu. Der Tisch wird schön gedeckt und es wird gemeinsam gegessen.

Wir finden es wichtig, dass Kochen an die nächste Generation weitergegeben wird. Deshalb Schürze an, Kochlöffel in die Hand und ab geht’s an den Herd. Natürlich ohne Eltern.