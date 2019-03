Stand und Herausforderung des jüdisch-christlichen Gesprächs

Prof. Dr. Achim Buckenmaier berichtet über den Stand des jüdisch-christlichen Gesprächs.

Nach fast 2000 Jahren der Unterdrückung und Verfolgung der Juden in Europa führte der geschichtliche Tiefpunkt dieser Diffamierung, die Shoa, zu einer völligen Neubesinnung der Christen auf ihre Wurzel im historischen Israel und ihr Verhältnis zum heutigen Judentum. Dieser Prozess wurde für die katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil unumkehrbar markiert. Aber nicht nur das Gespräch zwischen Juden und Christen geht langsam voran, auch der unersetzbare Wert, den Judentum und Israel für den christlichen Glauben haben, erschließt sich den Christen nur zögernd. Beide Fragestellungen, Stand des Dialogs und welche Herausforderung und Hilfe diese neue Epoche für die Christen in sich trägt, sind Gegenstand des Vortrags.

Prof. Dr. Achim Buckenmaier wurde 1959 in Hechingen geboren. Studium der Katholischen Theologie in Freiburg und Paris; Promotion 1995; Habilitation im Fach Dogmatik 2009; bayerisches Staatsexamen für Hauptschulen und Gymnasium. Er ist Priester der Erzdiözese Freiburg und Mitglied der Priestergemeinschaft der Katholischen Integrierten Gemeinde. Seit 2009 ist Herr Buckenmaier Direktor des Lehrstuhls für die Theologie des Volkes Gottes an der Päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Zudem ist er Berater der Glaubenskongregation und des Rates für die Neuevangelisierung.