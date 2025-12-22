Stand-Up Comedy mit Sasha Dolgopolov

Stand-up-Comedy auf Englisch: Sasha Dolgopolov erkundet mit scharfem Witz, wie man in einer chaotischen Welt überlebt, lacht und nicht explodiert.

Sasha Dolgopolov, der Meister des schrägen Humors, der feinsinnigen Selbstanalyse und der charmanten Weltuntergangsstimmung. In seiner neuen englischsprachigen Comedy-Show stellt er die großen Fragen unserer chaotischen Gegenwart – und zwar so, dass man gleichzeitig lacht, nickt und sich ertappt fühlt.

Wie kümmert man sich um sich selbst, wenn um einen herum alles brennt?

Wie balanciert man zwischen „gerade noch okay“ und „komplett fertig“?

Und wie verhindert man, dass man unter Druck einfach… explodiert?

Sasha nimmt uns mit auf eine wilde, urkomische Gedankenreise voller überraschender Einsichten, absurder Alltagsbeobachtungen und diesem unnachahmlichen Mix aus Zartheit und Wahnsinn, der nur ihm gehört.

Intelligent, unangepasst, verletzlich, wahnsinnig komisch – eine Show, die dich noch Tage später zum Grinsen bringt.