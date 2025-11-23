Stand up my beauty

Musik als Stimme der Menschen: Nardos erzählt in ihren Liedern vom Leben äthiopischer Frauen. Ein bewegender Film beim Afrika Film Festival.

Nardos, eine Azmari-Sängerin aus Addis Abeba, träumt davon, in ihrer Musik die Geschichten einfacher Menschen hörbar zu machen. Auf der Suche nach Inspiration begegnet sie Gennet, einer Dichterin, die mit ihren Kindern auf der Straße lebt. Aus dieser Begegnung entsteht eine eindringliche Reise in die Lebenswelten äthiopischer Frauen – voller Visionen, Stärke und Poesie. Gleichzeitig öffnet sich ein Blick auf ein Land im Wandel, das sich mit rasanter Geschwindigkeit verändert.