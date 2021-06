Kanu-Terminfahrten für Großkanadier

Kulinarik an Bord: Sie müssen sich um nichts kümmern und können in vollen Zügen genießen.

Bei dieser Großkanadier-Tour bewirten wir die Gäste mit Maultaschen und Kartoffelsalat. Dazu gibt es ein Gläschen schwäbischen Trollinger (Kinder erhalten eine Limonade).

Die schwäbische Tour ist keine klassische Stadtführung. Das Kanufahren steht im Vordergrund, begleitend erhalten Sie einige Erläuterungen durch den Guide.

Fahrtstrecke: Die ca. 2,5 stündige Tour startet am Anlegesteg in der Maille - der Grünanlage mitten in der Stadt. Von dort aus geht es durch Klein Venedig und unter der Agnesbrücke durch und am Pliensauturm vorbei. Am Bäckermühlenwehr verlassen die Gäste für wenige Minuten das Boot. Der Doppelkanadier fährt an dieser Stelle alleine die Bootsrutsche hinunter. Danach steigen die Fahrgäste wieder ein und weiter gehts durch Klein Manhatten und Klein Amazonas hindurch. Draußen auf der Wasserschifffahrtsstraße geht es 1,8 km weiter bis zur Schleuse. Dort wird das Boot auf einen Bootswagen geladen. Nach 250 m geht es auch schon weiter, am Esslinger Freibad entlang, durch das Wasserhaus hindurch. Am Wehrhaus - kurz vor dem Schäferwehr - ist die Tour zu Ende.

Termine: Flexible Fahrten für Gruppen möglich. Bitte fragen Sie uns!