Die Jakobuskirche kocht. Denn dort findet unter dem Motto „Stand Up“ das diesjährige große Konzert des Gospelchors Off Beat mit Band unter der Leitung von Kathrin Messner statt.

„Stand UP!“ – das heißt: den Mut haben nicht wegzusehen, sondern zu handeln. Es bedeutet, aufzustehen, wenn Unrecht geschieht, in den Spiegel zu schauen und Verantwortung zu übernehmen, es heißt einzustehen für Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit. Die rund 70 Sängerinnen und Sänger fordern mit jedem Lied, jedem Song und jedem Solo dazu auf, für eine bessere Welt aufzustehen. Freut euch über ein mitreißendes Konzert, mit einem breiten Repertoire von tief berührenden Traditionals über kraftvollen Sacro-Pop bis zu groovigen Rocksongs.