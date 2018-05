× Erweitern Standrock

Rockmusik hat viele Gesichter - Standrock vertritt den Anspruch, sein Publikum mit diesen bekannt zu machen. Von den Veranstaltern live entdeckte Bands gestalten Abende mit ihrer Kunst und führen durch die facettenreichen Spielarten handgemachter Musik.

Ultraschall: Rockig! Funkig! Alternativ?So klingt Ultraschall! Ein oder zumindest zwei dieser Genre hat der deutsche Durchschnittshörer (hoffentlich auch mal in Kombination) gehört, doch „Alternative Funk Rock“ dürfte für die allermeisten neu sein. „Ultraschall“ - ein Quartett aus der Region Koblenz - verbindet markante akzentuierte Rhythmen des Funks mit starken Gitarrenriffs und stimmungsvollen, eingängigen sowie frischen Melodien, die im Kopf bleiben. Der Ton ist dabei ironisch bis persönlich, gerne auch mal politisch aber in jedem Fall mit deutschsprachigen Texten. Mit ihrem einzigartigen Stil sticht die Band nicht nur hervor, sondern begeistert Publikum sowie Fach-Juroren gleichermaßen. Erklärtes Ziel der Band ist es, den „Alternative Funk Rock“ weiterzuverbreiten und mehr Menschen mit ihrer Musik anzustecken. www.ultraschall-official.dewww.facebook.com/ultraschallofficialwww.instagram.com/ultraschall_officialwww.youtube.com/ultraschall

Golden IconDie vierköpfige Band steht für frischen Sound aus . Die Mischung aus mit teils und Ausflügen in den überzeugt durch einen Wechsel aus rhythmischen sowie melodiösen Passagen und wuchtigen Gitarrenriffs, welche ein Stillstehen fast unmöglich macht.Dabei werden die verschiedensten musikalischen Einflüsse verarbeitet und auch vor dem Experimentieren abseits von Schubladen nicht zurückgeschreckt. Wer hier nach „ “ à la „ “ sucht ist an der falschen Adresse!Die energetischen Shows der Band bieten ein Erlebnis zwischen Adrenalin und Gänsehaut. Fans von ehrlicher, individueller Musik fern ab von Trends und Einheitsbrei kommen hier voll auf ihre Kosten. www.goldenicon.de www.facebook.com/goldeniconband www.soundcloud.com/golden-icon

Joey VoodooLass dich auf den supergalaktischen Zustand ein. Funkylicious Booties schwingen zu den treibenden Wellen der Voodooklänge, bereit den überirdischen Groove zu empfangen. Der Schall schmiegt sich um die Körper, wie flüssiges Gold. Du driftest in einen Strom, dem du dich nicht entziehen kannst. Die Wellen der neu entdeckten Welt reißen dich immer tiefer. Deine Seele hat ihre Bestimmung gefunden . Du bist frei! Du bist ein Teil der Milchstraße. Bam!" Da die Backstreetboys und andere Boygroups eine aussterbende Kunstform darstellen, wollen nun Joey Voodoo ihr Glück als Herzensbrecher und Heiratsschwindler versuchen. Funky Grooves treffen auf pubertäres Balzverhalten. Harte Riffs auf weiche Knie und Entführungsfantasien. Ja, Entführungsfantasien. Vor allem Tim Terborg, Sänger der Band, trifft es besonders oft. Der nach einem verrückten Surfer anmutende Charakterschauspieler geht in seiner Rolle als Rockstar so sehr auf, dass die meisten Frauen und Männer ihn gerne als Möbelstück umfunktionieren wollen, um so für immer mit ihm allein zu sein.www.joeyvoodoo.de www.facebook.com/joeyvoodooband www.backstagepro.de/joeyvoodoo