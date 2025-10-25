Standup Comedy – Almost Legal Alien

Mustafa Algiyadi, ein Stand-up-Comedian mit Wohnsitz in Deutschland, bringt seinen eklektischen Humor auf die Bühne, während er die kulturellen Unterschiede zwischen seinen Wurzeln und dem europäischen Leben auf humorvolle Weise navigiert. Diese Show ist perfekt für jeden, der sich jemals fremd gefühlt hat, egal ob du ein Expat bist, der versucht, sich anzupassen, ein Einheimischer, der neugierig auf das Zusammenspiel der Kulturen ist, oder einfach nur auf der Suche nach einem lustigen Abend. Ideal für Dates oder einen Abend mit Freunden, und ja, es wird eine Gruppenmeditation geben, um uns allen zu helfen, mit dem Chaos umzugehen!

Mustafa hat einen reichen Hintergrund im Improvisationstheater und wurde am renommierten Second City in Chicago ausgebildet, was seiner Performance eine einzigartige Spontanität verleiht. Mustafas Humor reicht von albern bis düster, alles mit einem semi-intellektuellen Flair, das zu seinem ausgeprägten Hochstapler-Syndrom beiträgt.

Sein jüngstes Debüt beim Edinburgh Fringe Festival 2024, die ihm einen Platz in den renommierten „Best Jokes of the Edinburgh Fringe 2024“ in der Times und der Edinburgh Evening News einbrachten. Er wurde auch im Guardian, Sunday Post und Scotsman vorgestellt und als eines der besten Debüts, das man beim Edinburgh Fringe im Auge behalten sollte, von The List UK und der Edinburgh Evening News hervorgehoben.