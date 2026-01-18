Messe für Narren & Stangenübergabe an die Bräutlingsgesellen.

Am Fasnetssonntag, nach der Messe für Narren, wird die Bräutlingsstange feierlich vom Zunftmeister an die Bräutlingsgesellen übergeben.

Der Oberbräutlingsgeselle führt den traditionellen Rundtanz mit der Stange durch und lädt danach die ersten Bräutlinge zum Historischen Bräuteln ein.

09:30 Uhr Messe für Narren in der Stadtpfarrkirche St.Johann Sigmaringen.

10:45 Uhr Übergabe der Bräutlingsstange am Marktplatz, anschließend Laden der diesjährigen Bräutlinge durch die Bräutlingsgesellen.