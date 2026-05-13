Der aus Bulgarien stammende Pianist studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart bei Prof. Friedemann Rieger und erhielt wichtige künstlerische Impulse durch die Teilnahme an Meisterkursen.

Als Konzertpianist ist Stanislav Dimitrov europaweit zu hören, sowohl in Solorezitalen als auch mit Orchester als Solist und in kammermusikalischen Besetzungen. Der Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe ist ein vielseitiger Musiker, dessen Spiel technische Klarheit, klangliche Differenzierung und musikalische Ausdruckskraft verbindet. Auf dem Programm stehen Werke von Niels Wilhelm Gade, Wilhelm Stenhammar und Edvard Grieg.