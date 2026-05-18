STARBENDERS sind ein wahr gewordener Rock-n-Roll-Traum für jeden vom Pech verfolgten Träumer, der diesen dritten Stein von der Sonne bewohnt. Sängerin/Songwriterin Kimi Shelter ist das Liebeskind, das Johnny Thunders und Joan Jett hätten haben sollen, aufgewachsen mit einer tadellosen Ausbildung an der Blondie Elementary School, der Def Leppard High, dem Bowie College und einem Doktortitel der Siouxie Sioux University in Fuck All Y’all.