Stark wie ein Löwe - Selbstbehauptungstraining

für Kinder bis einschließlich Klassenstufe 2

Jedes 3. Kind wird laut einer Bertelsmann-Studie in den ersten 4 Schuljahren Opfer von Gewalt, Mobbing oder überfordernden Konfliktsituationen! Ihre Kinder lernen in dem Kurs nach dem Konzept von "Stark auch ohne Muckis“ diese schwierigen Situationen selbstsicher und ohne Provokationen zu klären, so dass sie stark in ihre Zukunft gehen.

Andreas Rysavy arbeitet seit 20 Jahren mit Kindern und Jugendlichen und geht in den Kursen mit großer Begeisterung individuell auf jede/-n Teilnehmer/-in ein.