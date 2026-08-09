Stark wie wir - Kompaktkurs

Für Kinder von 9 bis 12 Jahren

Im Aufbau- und Vertiefungskurs vermitteln wir all unsere Inhalte nachhaltig und vertiefend.

Er beinhaltet alle Schwerpunkte aus dem Grundkurs und geht weiterführend in folgende Inhalte, die ganz individuell und bedarfsorientiert fokussiert werden können:

Sicherer (Schul-)weg, Richtig Hilfe holen, Das Bauchgefühl: die innere Alarmanlage, Verhalten gegenüber Fremden, Starke Kommunikation und Abwehrhaltung, Erste Selbstverteidigungsübungen, Weitere Selbstverteidigungselemente, „Auto-Training“, Teamgeist-Stärkung & Anti-Mobbing, Mein Körper gehört mir, Gute Geheimnisse, Schlechte Geheimnisse. Mehr Infos auf: Kurse für Kinder - Stark wie wir

Die Kinder kommen in bequemer Kleidung und Sportschuhen.

Wir arbeiten interaktiv mit den Kindern und halten eine gute Balance zwischen Theorie und Praxis.

Freude und Spaß kommen trotz heikler Themen nicht zu kurz!

Ganz wichtig: wir schüren keine Ängste und bestärken ausschließlich positiv!

Di bis Fr von 12.00 bis 13.30 Uhr