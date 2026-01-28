Starkbieranstich mit Comedy und Kulinarik.

Mit Kabarettist Christoph Maul, bekannt als Sitzungspräsident aus "Fastnacht in Franken", und mit zünftiger Blasmusik von den "Zwiefach-Boarischen"

Bei Starkbier vom Fass und deftigem Schweinebraten mit Knödel lassen sich im Bernhardsaal des Klosters gesellige Stunden verbringen. In seinem neuen Programm "live & ungeProbt" entführt der Kabarett- und Comedy-Experte Christoph Maul in die unberechenbare Welt des Lebens – und das live, so wie es eben ist: ungeprobt und voller Überraschungen!

Für musikalische Unterhaltung sorgen wieder die "Die Zwiefach-Boarischen" und für deftiges Essen das Hotel und Restaurant Kloster Bronnbach.