Starkbierwoche im Hezelhof

bis

Hezelhof Hotel Segringer Str. 7, 91550 Dinkelsbühl

Die Starkbier-Woche im hezelhof mit dem eiinzig wahren Dinkelator von der örtlichen Hauf-Brauerei ein wahrer Genus für Kenner und Freunde kräftiger Braukunst.

Info

Essen & Trinken
bis
bis
bis
bis
bis
Tags