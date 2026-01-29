Die Starkbier-Woche im hezelhof mit dem eiinzig wahren Dinkelator von der örtlichen Hauf-Brauerei ein wahrer Genus für Kenner und Freunde kräftiger Braukunst.
Starkbierwoche im Hezelhof
bis
Hezelhof Hotel Segringer Str. 7, 91550 Dinkelsbühl
bis
Hezelhof Hotel Segringer Str. 7, 91550 Dinkelsbühl
