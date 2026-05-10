Starke Argumente brauchen klare Worte und beherztes Auftreten Rhetorik, die überzeugt

VHS Geislingen Schillerstraße 2, 73312 Geislingen an der Steige

Ein Training zur Stärkung Ihrer rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten.

Sie üben im Seminar:

- den eigenen Standpunkte klar und deutlich vertreten zu können

- engagiert aufzutreten

- lebendig, anschaulich und strukturiert zu sprechen

- die Argumente anderer genau zu erfassen und gute Gegenargumente zu finden

- strittige Punkte zu klären, brauchbare Lösungen zu finden,

- Umgang mit Emotionen – Signale des Körpers

- Übungen für Körperhaltung, Atem, Sprache und Stimme

Ziel: sicheres Auftreten, präsent sein, Präsentation

Inhalt: Übungen zu Körper, Haltung, Sprache, Stimme -Präsentationen Feedback

Methoden: Gespräche, Übungen, Strukturen

Info

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Freizeit & Erholung
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