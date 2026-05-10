Starke Argumente brauchen klare Worte und beherztes Auftreten Rhetorik, die überzeugt

Ein Training zur Stärkung Ihrer rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten.

Sie üben im Seminar:

- den eigenen Standpunkte klar und deutlich vertreten zu können

- engagiert aufzutreten

- lebendig, anschaulich und strukturiert zu sprechen

- die Argumente anderer genau zu erfassen und gute Gegenargumente zu finden

- strittige Punkte zu klären, brauchbare Lösungen zu finden,

- Umgang mit Emotionen – Signale des Körpers

- Übungen für Körperhaltung, Atem, Sprache und Stimme

Ziel: sicheres Auftreten, präsent sein, Präsentation

Inhalt: Übungen zu Körper, Haltung, Sprache, Stimme -Präsentationen Feedback

Methoden: Gespräche, Übungen, Strukturen