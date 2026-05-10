Starke Argumente brauchen klare Worte und beherztes Auftreten Rhetorik, die überzeugt

Ein Training zur Stärkung Ihrer rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten.
Sie üben im Seminar:
- den eigenen Standpunkte klar und deutlich vertreten zu können
- engagiert aufzutreten
- lebendig, anschaulich und strukturiert zu sprechen
- die Argumente anderer genau zu erfassen und gute Gegenargumente zu finden
- strittige Punkte zu klären, brauchbare Lösungen zu finden,
- Umgang mit Emotionen – Signale des Körpers
- Übungen für Körperhaltung, Atem, Sprache und Stimme
Ziel: sicheres Auftreten, präsent sein, Präsentation
Inhalt: Übungen zu Körper, Haltung, Sprache, Stimme -Präsentationen Feedback
Methoden: Gespräche, Übungen, Strukturen