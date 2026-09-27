Tête-à-Tête mit den Musen

„Siehe da, lieber Leser! wieder ein Musenalmanach aus Schwaben!“

So schwungvoll annonciert Gotthold Stäudlin 1792 seinen Musenalmanach, in dem er Hölderlins lyrische Erstlinge veröffentlichte. Der Almanach war ein beliebtes Publikationsorgan, für den jungen Hölderlin von zentraler Bedeutung, um sich im Literaturbetrieb zu etablieren.

Für den ersten Heilbronner Musenalmanach stand das Hölderlin-Jubiläum 2020 Pate. Der zweite faszinierte durch den „Freispruch für Katharina Kepler“. Der aktuelle widmet sich dreidimensionalen Werken, u.a. der vielfach ausgezeichneten Porzellan-Keramik von Martina Sigmund-Servetti. Die Güglinger Künstlerin mit Atelier in Heilbronn, reist regelmäßig nach China. In Jingdezhen, der Porzellan-Hauptstadt tauscht sie sich mit Kollegen aus aller Welt aus. Leonore Welzin stellt die Künstlerin vor.