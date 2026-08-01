"Starke Frauen" - Talkrunde

Podiumsdiskussion mit Frauen aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur

Klosterhof Lauffen am Neckar Klosterhof 4, 74348 Lauffen am Neckar

Eine Veranstaltung im Rahmen der Kulturregion Heilbronner Land und des Lauffener Themenjahrs "Starke Frauen".

Moderation: Ulrike Kieser-Hess & Bettina Keßler

Mit ihnen sprechen diese Gästinnen:

- Friedlinde Gurr-Hirsch, Politikerin der CDU, Landtagsabgeordnete (2001-2021), Polit. Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum (2016 - 2021), Württ. Weinkönigin (1976) & Dt. Weinkönigin (1976/77)

- Prof. Dr.-Ing. Zamira Daw, geschäftsführende Direktorin des Instituts für Luftfahrtsysteme, Universität Stuttgart

- Solvejg Bauer, designierte Intendantin des Theaters Heilbronn

- Katharina Linn, Ev. Kirchenmusikerin Lauffen a.N.

- Clarissa Mayer, Erlebnisgartencenters Pflanzen-Mauk

Info

klosterhof.jpg
Klosterhof Lauffen am Neckar Klosterhof 4, 74348 Lauffen am Neckar
Vorträge & Lesungen

Tags