"Starke Frauen" - Talkrunde

Eine Veranstaltung im Rahmen der Kulturregion Heilbronner Land und des Lauffener Themenjahrs "Starke Frauen".

Moderation: Ulrike Kieser-Hess & Bettina Keßler

Mit ihnen sprechen diese Gästinnen:

- Friedlinde Gurr-Hirsch, Politikerin der CDU, Landtagsabgeordnete (2001-2021), Polit. Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum (2016 - 2021), Württ. Weinkönigin (1976) & Dt. Weinkönigin (1976/77)

- Prof. Dr.-Ing. Zamira Daw, geschäftsführende Direktorin des Instituts für Luftfahrtsysteme, Universität Stuttgart

- Solvejg Bauer, designierte Intendantin des Theaters Heilbronn

- Katharina Linn, Ev. Kirchenmusikerin Lauffen a.N.

- Clarissa Mayer, Erlebnisgartencenters Pflanzen-Mauk